Не совершайте эти действия, чтобы не остаться без водительских прав. Ну или без пятнадцати тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

1. Ставить на машину поддельные номера – рискованная идея. Она может стоить вам 2500 рублей штрафа, если вы – обыкновенный гражданин, 15 000 – 20 000 тысяч, если вы – должностное лицо, и 40 000 – 50 000, если вы – лицо юридическое.

2. Эксперименты со световыми приборами и иллюминация в красном цвете на передней части авто, которые никак не вписываются в пределы допустимого по Основным положениям допуска ТС к эксплуатации, тоже заставят вас дорого заплатить. Гражданину – 3000, должностному лицу – 15 000 – 20 000, юрлицу – 40 000 – 50 000 штрафа в пользу государственной казны. Ну и стоимость приборов, конечно: их конфискуют, поэтому потраченные на них деньги тоже потеряются.

3. Доверять автомобиль тому, кто не имеет прав, или самостоятельно вести автомобиль без прав – значит рисковать остаться без 5000 – 15 000 рублей. Конечно, если вы не проходите в данный момент обучение в автошколе.

4. Превышать допустимые габариты на тяжеловесах и другом крупногабаритном транспорте – тоже надежный способ облегчить свой кошелек и распрощаться с весомой суммой на счету. Водителя попросят выложить 1000 – 1500 рублей штрафа, должностному лицу придется расстаться с суммой в 10 000 – 15 000 рублей, юрлицо оштрафуют на 100 000 – 150 000 рублей. Если вам «посчастливилось», и нарушение зафиксировали камеры – собственнику ТС придет благая весть с предложением выплатить 150 000 рублей штрафа.

5. Попытка приуменьшить массу или габариты перевозимого груза, если вы – грузоотправитель, тоже не останется без внимания. Другой причиной лишиться денег в пользу бюджета станет отсутствие пометок о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки в транспортной накладной, если вы перевозите большие грузы. Карой станет лишение 1500 – 2000 рублей для простого гражданина, 15 000 – 20 000 рублей – для должностного лица, 200 000 – 300 000 тысяч рублей для юрлица.

6. Плохой идеей является перевозка опасных грузов без свидетельства о подготовке водителя, без свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов, отсутствие разрешения или аварийной карточки системы информации об опасности. Гражданину это будет стоить 2000 – 2500 или лишения прав на 4-6 месяцев, должностное лицо выплатит 15 000 – 20 000 рублей, юрлицо будет должно 400 000 – 500 000 рублей.

7. Выпуск на линию транспортных средств с фиктивными номерами или с несоответствующими нормативам световозвращающими приборами красного цвета. Гражданина оштрафуют на 1500 – 2000 рублей, юридических лиц – 50 000 рублей.

Анастасия Туркова