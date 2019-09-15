За такие нарушения ГИБДД накажет на 15 тысяч

15 кровно заработанных тысяч рублей придется заплатить за такие нарушения правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Каждый российский автомобилист нарушает правила движения. Насколько это хорошо и плохо, вопрос открытый. Однако опытные водители точно знают, что ездить не нарушая, в нашей стране абсолютно невозможно. Только за первые шесть месяцев текущего года приморские автомобилисты нарушили правила дорожного движения полмиллиона раз. В общей сложности возбуждено 499 424 дела, а сумма штрафов по ним превысила 215 миллиона рублей.

Чтобы сохранить семейный бюджет в целости и сохранности необходимо знать, за какие правонарушения какие наказания полагается. В связи с этим DEITA.RU предлагает разобраться, за что придется заплатить 15 тысяч рублей.

Категорически запрещено водить автомобиль, не имея водительское удостоверение. Здесь стоит отметить, речь идет не только о ее принципиальном отсутствии, но и о случаях, когда человек поменял фамилию, а водительское удостоверение нет. Или же просто пришло время замены прав, а их так и не поменяла. Если на данном правонарушении инспектор ГИБДД поймает, придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч. Если указать в протоколе, что права не заменили из-за маленького дохода, штраф присудят по минималке.

Даже не думайте попытаться скрыть номера каким-либо известным или подсмотренным в интернете способом. За манипуляции с государственными знаками полагается штраф от 15 до 20 тысяч рублей.

Использовать мигалки, светоотражающие элементы, а также маяки без специального разрешения карается штрафом до 20 тысяч рублей.

Напомним, что оплатить подобные штрафы со скидкой в 50 процентов не получится, так как на серьезные нарушения она не распространяется.

Екатерина Брязгунова