За такие нарушения ГИБДД накажет на 15 тысяч

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15 кровно заработанных тысяч рублей придется заплатить за такие нарушения правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Каждый российский автомобилист нарушает правила движения. Насколько это хорошо и плохо, вопрос открытый. Однако опытные водители точно знают, что ездить не нарушая, в нашей стране абсолютно невозможно. Только за первые шесть месяцев текущего года приморские автомобилисты нарушили правила дорожного движения полмиллиона раз. В общей сложности возбуждено 499 424 дела, а сумма штрафов по ним превысила 215 миллиона рублей.

Чтобы сохранить семейный бюджет в целости и сохранности необходимо знать, за какие правонарушения какие наказания полагается. В связи с этим DEITA.RU предлагает разобраться, за что придется заплатить 15 тысяч рублей.

Категорически запрещено водить автомобиль, не имея водительское удостоверение. Здесь стоит отметить, речь идет не только о ее принципиальном отсутствии, но и о случаях, когда человек поменял фамилию, а водительское удостоверение нет. Или же просто пришло время замены прав, а их так и не поменяла. Если на данном правонарушении инспектор ГИБДД поймает, придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч. Если указать в протоколе, что права не заменили из-за маленького дохода, штраф присудят по минималке.

Даже не думайте попытаться скрыть номера каким-либо известным или подсмотренным в интернете способом. За манипуляции с государственными знаками полагается штраф от 15 до 20 тысяч рублей.

Использовать мигалки, светоотражающие элементы, а также маяки без специального разрешения карается штрафом до 20 тысяч рублей.

Напомним, что оплатить подобные штрафы со скидкой в 50 процентов не получится, так как на серьезные нарушения она не распространяется.

Екатерина Брязгунова

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