Новые поправки к законопроекту об административной ответственности за самовольное строительство грозят собственникам сносом за реконструкцию и перепланировку, сообщает DEITA.RU.

Раньше россиян наказывали только за отсутствие разрешений на реконструкцию и строительство. Теперь же за действия, которые нарушают установленные предельные параметры, будут наказывать, как за самострой. Такие поправки к законопроекту внесло правительство в Государственную Думу.

Поправки подготовил Минстрой, которому надоели бесконечные истории с мансардами, выходами на крышу, надстраиванием лишних этажей, возведением постоянных строений вместо временных и даже подкопами для цокольных этажей. В условиях плотной городской застройки люди стремятся урвать себе дополнительные квадратные метры любыми способами.

Строители уже отреагировали на грядущие нововведения – теперь самостроем будет считаться все, что построено с нарушениями.

Хорошая новость в том, что пункта про штрафы, если не снес самострой в установленный срок, пока нет. Такие работы обычно осуществляются за госсчет. Ломать, как говорится, не строить.

Михаил Светлов