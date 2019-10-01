За три месяца жизни в России заставят заплатить

Богатых граждан, проводящих в России в общем счете от девяноста дней в году, приравняют к рядовым налогоплательщикам. Об этом сообщает DEITA.RU.

Министерство финансов направило на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, обязывающий россиян, проживающих в стране не менее трех месяцев, платить налоги за бизнес, недвижимость, имущество, нераспределенную прибыль и т.д. наравне с постоянно проживающими в России гражданами.

По сообщению ведомства, средства для реализации инициативы уже вошли в проект бюджета страны на следующий год и два года вперед. Основная задача закона – вернуть стране уехавших за границу предпринимателей и других представителей бизнеса.

Специалисты по международному праву уже заявили, что появление данной инициативы может стать причиной налоговых споров между Россией и страной, где россиянин-бизнесмен проживает большую часть года. Не исключается вариант, что живущего на две или более стран гражданина России вынудят выплачивать установленные во всех государствах положенные налоги.

Отметим, сегодня легально уйти от уплаты налоговых сборов можно, если проживать в России менее ста восьмидесяти трех дней в году.

Екатерина Цой