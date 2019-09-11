За утечку персональных данных оштрафуют на 18 миллионов

Тем, кто не исполнит свои обязанности по хранению данных граждан РФ в любой части территории страны, придется платить многомиллионный штраф, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Физлицо, допустившее утечку персональных данных, заплатит от тридцати до ста тысяч рублей. Юридическое до восемнадцати миллионов. Такой закон одобрила Госдума десятого сентября.

Операторы обязаны отвечать за сохранность данных россиян при их записи, хранении, переносе, систематизации и уточнении. Извлекать персональные данные из баз хранения также запрещено.

Ко второму чтению суммы штрафов еще уточнят, учитывая уже действующий комплекс мер для наказания виновных в утечке.

Анастасия Туркова

