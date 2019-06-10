Любителям воровать электричество приготовили неприятный сюрприз, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

В России введено денежное наказание за повторное воровство электричества. Теперь тем, кто захочет ещё раз обогатиться за чужой счёт ждёт двукратное увеличение штрафа.

Сумма финансового наказание за первый факт подключения к чужой линии электроэнергии остаётся прежней - до 15 тысяч рублей, а вот при повторном случае величины становятся гораздо большее - до 80 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических.

В профильном министерстве уже отметили, что надеюсь, что количество человек, которые вновь захотят испытать судьбу и самовольно подключиться к линии тока, с момента повышения штрафов сократиться.

Закон вступил в силу 9 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что на самых аварийных участках дорог по всей России установят камеры, чтобы ГИБДД было легко контролировать профилактику ДТП,

Дмитрий Шевченко