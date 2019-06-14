В России в течение двух ближайших лет может быть введен специальный экологический сбор, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал ТАСС председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, такое поручение уже имеется от Президента России Владимира Путина.

Собранные средства планируется направлять на природоохранные мероприятия и обустройство туристических маршрутов. Как считает парламентарий, специальный экологический сбор поможет регионам сохранять и восстанавливать природу. Деньги можно будет направить для снабжения туристических мест стоянками и настилами, чтобы предотвратить вытаптывание туристическими группами редких растений. Одна из ключевых целей введения сбора – сделать туризм максимально доходным для бюджета, а с другой стороны безопасным для природы.

Закон же о курортном сборе был принят в России в 2017 году. Согласно нему в качестве эксперимента взимается сбор за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

Не дремлют и нелегалы. С приближением курортного сезона все больше приморских пляжей отгораживаются от граждан веревками и шлагбаумами. Граждане с предприимчивой жилкой уже натянули веревки, преграждая проезд к местам отдыха и взимая своеобразный «курортный сбор».

Дмитрий Санников