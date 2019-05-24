Дачники, использующие личные семена могут быть оштрафованы только в одном случае, сообщает DEITA.RU.

Согласно российскому законодательству, несоблюдение правил заготовки и использования семян сельхозрастений влечет сначала предупреждение, а затем и штраф. Здесь стоит упомянуть, что в статье 12 главы 10-й (Правонарушения в сфере оборота семенного фонда» КоАП РФ уточняется, что речь идет исключительно о ведении коммерческой деятельности — продаже выращенных овощей и фруктов.

Проще говоря, тем дачникам, которые впоследствии планируют продавать свой урожай, нужно задуматься о том, чтобы еще весной использовать исключительно сертифицированные семена. Кроме тог, важно уметь доказать этот факт компетентным органам в случае вопросов. Иначе придется платить штраф. Обычные граждане заплатят 500 рублей, должностные лица — 1000 рублей, организация — 10 тысяч рублей.

Ознакомившись с новыми требованиями, возникает резонный вопрос: «Что делать, если яблоня была посажена 30 лет назад, когда о ГМО даже не слышали». В таких случаях, разъясняют представители Россельхознадзора, следует использовать продукцию, выращенную на участке, исключительно в личных целях.

Екатерина Брязгунова