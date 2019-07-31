В случае нахождения злокачественных опухолей в ходе медосмотра персонал могут начать премировать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Если прохождении диспансеризации или планового медосмотра у человеку будет выявлен рак, то врач, который его принимал сможет рассчитывать на получение дополнительного денежного стимула.

Соответствующее предложение поддержал главный внештатный онколог министерства здравоохранения Андрей Каприн. Он отметил, что подобное премирование врачей повысит эффективность ранней диагностики опасных онкологических заболеваний.

По его мнению, медработники будут сами привлекать к прохождению профилактических процедур осмотра людей, в особенности, в тех случаях, когда человек не решается на обследование.

Новый порядок должен начать работать уже с января следующего года.

Дмитрий Шевченко