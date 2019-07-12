Работодатели, которые мешают сотрудникам самостоятельно выбирать банк для перечисления зарплаты, будут платить штраф, сообщает DEITA.RU.

Госдума приняла закон, согласно которому недобросовестные начальники будут караться штрафами за препятствия при выборе зарплатного банка сотрудником.

Сумма штрафа составит 50 тысяч рублей. Вместе с тем, согласно закону, наказание может быть и мягче. За него также предусмотрено предупреждение.

Также отдельным законом, принятым Госдумой, увеличивается срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка до 15 календарных дней с пяти рабочих дней.

Кроме того, вводятся дополнительные гарантии для людей, желающих выбрать банк, в котором они будут получать зарплату, отмечал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сейчас банк, в который переводится зарплата работника, обычно выбирает работодатель.

Дмитрий Шевченко