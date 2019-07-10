Если работодатель попытается навязать сотрудникам зарплатный банк, он может быть оштрафован, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Во втором чтении принят законопроект, предполагающий за это штрафные санкции в размере до 50 тысяч рублей. Если работник хочет получать деньги в другом банке – его нельзя в этом ограничивать, отказывая. Нарушителей будут для начала предупреждать, а затем – карать рублем.

Должностному лицу придется выплатить 10 - 20 тысяч рублей, предпринимателю, но образовавшему юридическое лицо — 1 - 5 тысяч рублей, юрлицу — 30 - 50 тысяч рублей.

Изменить банк, который будет перечислять сотруднику заработную плату, нужно будет не позднее, чем через 15 дней после поданного им заявления.

Анастасия Туркова