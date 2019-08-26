Тяжелобольные россияне страдают от того, что на отечественном рынке нет необходимых лекарств. А добывать их самостоятельно - значит рисковать сесть в тюрьму. Как будут решать эту проблему в России, разъясняет DEITA.RU.

На российском рынке нет многих препаратов, жизненно необходимых для лечения. Резонансный случай задержания женщины «Фризумом» для своего больного эпилепсией сына сподвигло чиновников решать проблему.

Напомним, «Фризиум» в России не зарегистрирован. Он относится к классу психотропных и безопасность его не доказана.

Заслуженный врач России Владимир Круглый уверен, что ситуация уже вышла за рамки дозволенного. Регистрацию некоторых препаратов в России необходимо срочно упростить.

В 2010 году в России была введена норма повторных клинических испытаний лекарств для допуска во внутренний рынок. Это большие деньги и время - многие попросту не идут на это, считая экономически необоснованной данную меру. А страдают люди.

В ближайшие годы планируется расширить перечень лекарств-исключений, для которых российские испытания станут необязательными.

Это инновационные лекарства, и новые орфанные препараты (фармацевтические средства, разработанные для лечения редких заболеваний). Кроме того, планируется в особых случаях вводить процесс регистрации таких лекарств непосредственно на таможне.

Сейчас для легального использования незарегистрированного препарата есть только один путь. Врачи собираются на государственный консилиум и выписывают эксклюзивное разрешение. Но закон не поясняет, кто платит за такие лекарства. Государство может легко «умыть руки».

Конечно можно обратиться в суд. Скорее всего, суд встанет на сторону пациента. Но есть ли у пациента время на это, учитывая жизненно необходимый статус медикамента? Ответ очевиден.

Владимир Круглый требует ввести норму об оплате лекарств из регионального или федерального бюджета, и оформлять это как госзакупки. Авторы инициативы склоняются к тому, чтобы эта нагрузка все-таки ложилась на федеральный бюджет.

Механизм новых госзакупок планируют разработаю максимально быстро и сделать его максимально простым. Ибо на кону - человеческие жизни.

Напомним, еще в 2014 году был принят закон, по которому лекарства для людей с острыми болями, содержащие наркотические вещества, выдают в специальных учреждениях и аптеках с соответствующей лицензией. Однако этот закон - промежуточное звено от слов к делу, ведь сам механизированном ввоза до сих пор был неопределим.

Василий Кучин