За зубами в Китай едут россияне

За китайскими стоматологическими услугами едут не только жители сибирских и дальневосточных регионов, но и Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает DEITA.RU.

Как пишет китайское издание The Paper, в последние годы в Хэйхэ, отделенный от России рекой, приезжает все больше россиян, чтобы вылечить зубы.

Чжу Янцзюнь в первый раз принял российского пациента в 2007 году. Врач хорошо говорит по-русски. Сейчас на его счету большое количество пациентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Благовещенска и других городов, с некоторыми из них даже сложились дружеские отношения.

Китайская стоматология поставлена на поток. «Бывает, что я принимаю более 20 человек в день и почти 1000 человек в месяц», — говорит Чжу Янцзюнь.

«Русские часто приезжают в Китай лечиться, для них это эффективно и доступно», сказал Тао Вэй — заведующий отделением стоматологии первой народной больницы города Хэйхэ.

«Лечить зубы в Китае дешевле, чем в России, здесь хорошие технологии и качество. Нам друзья посоветовали приехать сюда», — поделился один из пациентов.