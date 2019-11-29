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«Забастовками проблему не исправить»: Жители бывшего долгостроя поделились опытом решения проблемы
Строительство на площадке проблемного многоквартирного дома на Рудничной, 9, стр. 2 не велось три года. И только обращение актива дома к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко в конце прошлого года помогло решить проблему, сообщает DEITA.RU.
«С момента первой личной встречи губернатора Олега Кожемяко с жителями нашего дома не прошло и года, а все работы на объекте уже завершены, – делится своими впечатлениями житель дома Иван. – В такие моменты вновь появляется вера во власть. И это при том, что Олег Николаевич приехал к нам на следующий день после выборов 16 декабря 2018 года, хотя многие на его месте вряд ли бы думали о работе после ночи выборов».
Тогда, год назад совместными усилиями губернатор и актив дома наметили план работ, сделав первоначальную оценку их стоимости.
«Ни обращения в городские органы власти, ни проведение забастовок и голодовок проблему решить в свое время не помогли», - добавляет Иван.
Помогло жителям долгостроя на Рудничной создание Фонда поддержки обманутых дольщиков в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.
Организация заключает контракты на достройку проблемного жилья с проверенными застройщиками и контролирует их работу с момента появления рабочих на стройплощадке до сдачи дома в эксплуатацию.
Так, в понедельник состоялась торжественная сдача домов в Артемовском городском округе, расположенных по адресам Рудничная №9/1 и №9/2, а также в селе Суражевке. Теперь в новые квартиры смогут въехать более 130 семей.