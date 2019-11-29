telegr wh call

Новости

Почти 200 тысяч рублей будут получать россияне в 2020 году

29 Ноябрь 2019, 23:45

Когда Путин отдыхает, рассказали в Кремле

29 Ноябрь 2019, 23:15

Судебный запрет на общение с супругами разработали в России

29 Ноябрь 2019, 22:45

Шойгу смеется над Америкой

29 Ноябрь 2019, 22:15

Требование о выходном на 31 декабря дошло до Медведева

29 Ноябрь 2019, 21:45

Размер декретных и больничных увеличат в России

29 Ноябрь 2019, 21:15

Платить за ЖКХ скоро разрешат по-новому

29 Ноябрь 2019, 20:45

Вирус для Android научили самостоятельно переводить деньги мошенникам

29 Ноябрь 2019, 20:15

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

«Забастовками проблему не исправить»: Жители бывшего долгостроя поделились опытом решения проблемы

фото

Строительство на площадке проблемного многоквартирного дома на Рудничной, 9, стр. 2 не велось три года. И только обращение актива дома к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко в конце прошлого года помогло решить проблему, сообщает DEITA.RU.

«С момента первой личной встречи губернатора Олега Кожемяко с жителями нашего дома не прошло и года, а все работы на объекте уже завершены, – делится своими впечатлениями житель дома Иван. – В такие моменты вновь появляется вера во власть. И это при том, что Олег Николаевич приехал к нам на следующий день после выборов 16 декабря 2018 года, хотя многие на его месте вряд ли бы думали о работе после ночи выборов».

Тогда, год назад совместными усилиями губернатор и актив дома наметили план работ, сделав первоначальную оценку их стоимости.

«Ни обращения в городские органы власти, ни проведение забастовок и голодовок проблему решить в свое время не помогли», - добавляет Иван.

Помогло жителям долгостроя на Рудничной создание Фонда поддержки обманутых дольщиков в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Организация заключает контракты на достройку проблемного жилья с проверенными застройщиками и контролирует их работу с момента появления рабочих на стройплощадке до сдачи дома в эксплуатацию.

Так, в понедельник состоялась торжественная сдача домов в Артемовском городском округе, расположенных по адресам Рудничная №9/1  и №9/2, а также в селе Суражевке. Теперь в новые квартиры смогут въехать более 130 семей.

Читайте также:

ЖК «Одиссей» планируют сдать в марте 2020 года

Первый долгострой торжественно сдали в Приморье

Дольщиков не станет в России через 5 лет: ни обманутых, ни других

Популярное

Бывшая советская республика хочет объединиться с Россией

Собянин пошел против россиян

О циклоне из Китая предупредили синоптики

«Домой не добраться» — многокилометровые пробки сковали столицу
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...