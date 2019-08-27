На крайние меры пошли работники предприятия из-за невыплаты заработной платы, сообщили DEITA.RU в Федерации профсоюзов Приморского края.

По информации краевого профсоюза, 26 августа 53 работника Дальнегорского химического комбината БОР, известив работодателя в письменной форме, приостановили работу до тех пор, пока не будет выплачена заработная плата за вторую половину июля.

Как отметили в Федерации профсоюзов Приморского края, такая возможность предусмотрена статьей 142 Трудового кодекса. В настоящее время зарплата задерживается уже более 15 дней.

Напомним, что на сегодняшний день на территории моногорода на севере Приморья работают два промышленных предприятия. Проблемы химиков тянутся с 2003 года, когда «Бор» впервые заявил о банкротстве. В начале февраля Арбитражный суд Приморского края признал обоснованным заявление ДХК «Бор» о признании собственной несостоятельности. На тот момент общий долг предприятия составлял 162 млн рублей и продолжал непреклонно расти.

Дмитрий Санников