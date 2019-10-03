Забег призраков: к деньгам ВЭФ причастны «мертвые души», чиновники и оппозиционные олигархи

История с одним из мероприятий Восточного экономического форума, точнее со странными тратами на него бюджетных средств всколыхнула общественное мнение в Приморье, сообщает «DEITA.RU».

4 сентября крупные федеральные и местные чиновники, а также простые жители Владивостока в рамках ВЭФ бежали бок о бок в поддержку редких животных Дальнего Востока. Отчего-то напоминает фильм – спектакль «День радио», тот же Владивосток и те же дикие животные. Однако этот благотворительный забег, а в частности его организация, по данным DEITA.RU, вызвала вопросы у внимательных граждан. Своими сомнениями народные расследователи и поспешили поделиться.

Защитники животных бегали по территории «Приморского океанариума». Забег разделили на две дистанции - 1 км и 5 км.

Среди них были замечены мэр Владивостока Олег Гуменюк, глава Минспорта Павел Колобков и другие. В положении о соревнованиях написано следующее: непосредственным организатором забега выступил спортклуб RunDnsRun – вотчина известного приморского оппозиционного олигарха Дмитрия Алексеева, а общее руководство - на региональном департаменте спорта.

При этом на самом сайте забега организатором указано некое ООО «Маяк». Информация об ответственных лицах в положении о соревнованиях - одна, на официальной странице - иная. Что, где, почему – неясно, теряются в догадках неравнодушные граждане.

Но гораздо более интересные факты приводятся в разделе «общее руководство и финансы» - там есть реальные цифры в рублях. Цифры эти чудесным образом меняются даже тогда, когда мероприятие уже давно свершилось и о нем все позабыли. Оказалось - не все, бдительные граждане четко следят за своими бюджетными деньгами.

От краевой администрации плательщиком указан «Центр спортивной подготовки Приморского края» во главе с Денисом Русиновым. Очень, кстати, интересная контора с точки зрения бюджетных расходов.

Получатель денег - уже ООО «Моя Команда» и ее директор Ада Попова, зарегистрированные в апреле 2018 года. Компания, согласно смете, получила 3 миллиона 90 тысяч на решение всех вопросов.

Смета первоначального договора состоит из нескольких пунктов: из расчета на 700 участников забега закуплены измерительные приборы на 735 тысяч, печатные материалы обошлись в 494 тысячи. Обще обеспечение праздника экологического бега встало в сумму чуть больше миллиона - брендирование, аренда сцены, монтаж - демонтаж и так далее. В конце концов, на 245 тысяч рублей бегуны поели. Какой же бег на голодный желудок?

Однако 20 сентября в деле неожиданно всплыло новое соглашение. Вернее, дополнения к первой смете постфактум. В нем можно заметить много любопытных изменений.

Первое - количество участников выросло с 700 до тысяч человек. Хотя на официальном сайте забега зарегистрировано всего 497 человек, из которых реально бегали 307 человек, а остальное – видимо, ели и пользовались измерительными приборами. Соответственно, после увеличения количества участников, аппаратура для бегунов по цене возросла почти до миллиона.

Из сметы также убрали сувенирку и питание в расчете на 700 спортсменов. То есть, все-таки не кормили? Аренда арки для старта выросла в два раза и по новой смете стоит 200 тысяч. Сцена с 335 тысяч поднялась в цене до 510, арендованные шатры обошлись в полмиллиона вместо 350.

Давайте смотреть. Реальных бегунов было 307 человек, и на официальном сайте забега организаторы ограничивали количество участников цифрой 500 человек. Откуда взялись изначальные 700 по договору с «Моей командой», а потом и вовсе тысяча бегунов - экоактививстов?

Если подсчитать примерно, то на одного бегуна улетело больше 10 тысяч рублей бюджета. Как отмечает пользователь ЖЖ под ником 1ratay, «для бизнеса Владивостока есть золотая жила по освоению бюджета - бега на праздниках».

Ну и главный вопрос - кто устроил карусель с цифрами в смете? «Моя Команда»? RunDnsRun? А может загадочное ООО «Маяк»? В бюрократической чехарде фейковых организаторов и соорганизаторов вычленить ключевые звенья цепи практически нереально.

В связи с нарастающим общественным резонансом и полной неясностью в вышеуказанных расходах «DEITA.RU» обращается в Прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с данным мероприятием и деятельностью «Центр спортивной подготовки Приморского края», а также задействованных коммерческих компаний.

Василий Кучин



