Заблокированный банковский счёт не будет помехой для получения денег, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Депутаты Госдумы рассмотрят возможность получения стипендии студентами и аспирантами даже в ситуациях, когда их счета заблокированы.

Эта мера должна изменить ситуацию, при которой долги учебного заведения и соответствующая блокировка счёта приводит к тому, что молодым людям не переводят деньги, ведь банк останавливает все транзакции на время заморозки счёта.

Согласно инициативе парламентариев, предлагается, что даже если счета вуза временно заблокированы, стипендии и материальную помощь обучающимся на очной форме будут продолжать выплачивать за счёт бюджета.

Ранее сообщалось о том, как обстоят дела с очередями и быстротой обслуживания клиентов в Сбербанке.

Дмитрий Шевченко