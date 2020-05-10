Заболеваемость COVID-19 в России не снижается: 11 тысяч за сутки

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 11 тысяч 12 россиян за прошедшие сутки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на информацию федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Напомним, что сегодня в России известно о 209,7 тысячах случаев болезни. Из них более 34 тысяч человек уже полностью излечились, 1915 пациентов скончалось.

Кроме того, за все время эпидемии было проведено более 5,4 млн тестов.

Напомним, с начала года в Приморском крае заболевших выявлено 856, за сутки прирост составил 48 человек. Тяжелых – 71 пациентов, на аппарате искусственной вентиляции легких – 11 человек.