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Заболеваемость COVID-19 в России не снижается: 11 тысяч за сутки

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В Приморье за сутки стало известно о 48 новых случаях болезни

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 11 тысяч 12 россиян за прошедшие сутки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на информацию федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Напомним, что сегодня в России известно о 209,7 тысячах случаев болезни. Из них более 34 тысяч человек уже полностью излечились, 1915 пациентов скончалось.

Кроме того, за все время эпидемии было проведено более 5,4 млн тестов.

Напомним, с начала года в Приморском крае заболевших выявлено 856, за сутки прирост составил 48 человек. Тяжелых – 71 пациентов, на аппарате искусственной вентиляции легких – 11 человек. 

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