Заболевших коронавирусом в Приморье не нашли

По оперативным данным, за последние сутки среди прошедших проверку на пунктах пропуска в Приморье инфицированных коронавирусом не обнаружено, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт Правительства ПК.

С начала текущего года в Приморский край из неблагополучных в связи с эпидемией стран прибыло уже 135 501 человек, из них 78 901 - из Китая. За прошедшие сутки было осмотрено 651 человек, зараженных коронавирусом обнаружено не было.

Режим чрезвычайно ситуации по-прежнему действует в Октябрьском и Хасанском районах, Артеме и Пограничном. В Уссурийске введен режим повышенной готовности.

На данный момент количество зараженных вирусом в Китае превышает 31 100 человек, случаев полного выздоровления – 1 540, летальных исходов – 636.