Забрать, чтобы отдать: Кудрин рассказал, как побороть бедность в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для борьбы с бедностью в России властям необходимо пересмотреть и перераспределить все действующие меры поддержки граждан. Об этом сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день за чертой бедности находятся около двадцати миллионов жителей России. По словам чиновника, чтобы помочь людям выбраться из «социальной ямы», государство должно ежегодно выделять из казны как минимум двести миллиардов рублей.

«Тогда мы сможем гарантировать этой категории россиян ежегодные выплаты в размере десяти тысяч рублей», - говорит Кудрин в интервью ТАСС отмечая, что для выделения даже такой суммы на регулярной основе властям придется сократить количество действующих выплат для других социальных категорий граждан т.е. «уменьшить чью-то поддержку, чтобы дать ее тому, кто больше нуждается».

Руководитель ведомства заявил, что в России есть возможность и необходимость для перераспределения бюджетных расходов страны в сфере социальной поддержки населения - порядка одиннадцати процентов ВВП, что примерно равно одиннадцати триллионам рублей, выделяется из госказны на выплаты для родителей и детей, инвалидов, «заслуженных людей» и других категорий граждан.

Кудрин подчеркнул, чтобы существенно побороть бедность, необходимо поставить задачу по оказанию адресной социальной поддержки - адресованной именно бедным, и тут же еще раз напомнил, что властям нельзя забывать про одну деликатную деталь: казна не резиновая. Организуя «адресность» для бедных, чиновники обязательно «заберут» часть помощи у других социальных категорий, которые до модернизации не переходили за черту бедности лишь за счета получаемых выплат от государства.

«Нужно в первую очередь пересмотреть установленные формы поддержки. Многие из них давно нуждаются в пересмотрении. Например, ежемесячные выплаты на детей, которые давно перестали быть реальной помощью для родителей - в среднем по стране составляющие на более трехсот рублей», - подытожил чиновник.

Екатерина Цой