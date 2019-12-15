Забрать Японии все Курилы предложили коммунисты

Неожиданное заявление о Курильских островах сделал председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, сообщает DEITA.RU по материалам Yomiuri Shimbun.

Как считает лидер японских коммунистов, Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией. По его мнению, именно таким образом можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

По мнению главы японских коммунистов, Сан-Францисский мирный договор, заключенный по итогам Второй мировой войны, был несправедливым. Именно этим документом Япония отказалась от прав и претензий на Курильские острова.

Как считает Кадзуо Сии, «необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор».

Напомним, что между Россией и Японией не заключен мирный договор после Второй Мировой войны. После ее окончания Советскому Союзу отошли Курильские острова, на которые точит зуб Страна восходящего солнца. По сей день найти решение вопроса не удается обеим сторонам. В японских СМИ четыре острова Курильской гряды называют северными территориями и говорят, что на них надо вести последовательную хозяйственную деятельность о которой договорились Владимир Путин и Синдзо Абэ.

Дмитрий Санников