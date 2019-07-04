Для чего водителям нужен при себе набор из соды, алкотестера и бутылки водки, сообщает DEITA.RU.

Алкотестер, на самом деле, окажется полезен даже непьющим – проверить, не покажет ли он положительный результат после употребления вами кефира, лекарств и капель на спирту. Лучше результат увидите первым вы, а не ГИБДД – успеете сориентироваться перед поездкой.

Сода. Ее не внутрь. Ей можно заклеить треснувший бампер или другие части авто, смешав с клеем. У вас получится достаточно прочный полимерный состав, который выручит до прибытия в сервисный центр и при езде по бездорожью.

Водка же сгодится в качестве валюты. Как еще можно сказать «спасибо» вытаскивающему вас из грязи трактористу или одолжившему канистру бензина в пути автолюбителю?

Анастасия Туркова