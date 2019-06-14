Зачем включают печку летом в жару, сообщает DEITA.RU.

Иногда даже в теплое время года на дорогах встречаются автомобили, у которых включена печка. Причина такого странного, казалось бы, поступка – в неисправности систем охлаждения, а вовсе не в специфических вкусах владельца авто. У машины может перегреваться двигатель, и водитель предпочитает включить печку, чтобы «убрать» тепло от него.

Хотя в таком случае необходим ремонт, а не печка, разумеется. При возникновении проблемы более правильным будет съехать на обочину, глушить двигатель, не вынимая ключ, вентилятор для охлаждения двигателя – оставить работать. Минут через 15 можно долить антифриз, если его осталось мало.

В любом случае, если вы не просто наблюдаете за этим со стороны, а сами столкнулись с проблемой – отремонтируйте системы как можно скорее, иначе может пострадать ГБЦ.

Анастасия Туркова