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Зачем и как часто менять фильтр в салоне

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Как часто нужно менять фильтр в салоне авто, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «АвтоБерег».

Посмотрите инструкцию: в ней есть указание, когда стоит провести замену системы очистки. Нередко частота замены зависит от пройденного километража. Как правило, это в районе 25-40 тысяч км или один раз в год.

Другой способ: проследите за запахом. Если чувствуете при включении печки запах плесени – фильтр засорен.

О необходимости замены свидетельствует и запотевание окон в салоне авто. Особенно если этот признак сочетается с вышеперечисленными.

При несвоевременной замене фильтра может пострадать двигатель: системе климат-контроля становится тяжелее работать, как и системе прогрева, и переменному току в авто. Срок службы двигателя из-за такой «мелочи», как фильтры, может существенно сократиться.

Анастасия Туркова

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