Для чего нужны зеркала заднего вида и как их настраивать, сообщает DEITA.RU.

Такие зеркала дают лучший обзор окружающего пространства. Но их нужно правильно настроить. Если они установлены небрежно, они не позволят правильно оценивать расстояние до объектов, и риск попасть в ДТП увеличится. Например, при обгоне, попытке перестроиться.

Нормальная настройка зеркал не позволит появиться «мёртвой» зоне за вашей спиной, слева или справа.

Впрочем, убедитесь, что часть обзора не закрывают пассажиры и подголовники сидений, а также груз.

Левая слепая зона убирается с помощью установки зеркала с переменной кривизной. Но есть несколько общих правил.

Максимальный обзор даст установка зеркал таким образом, чтобы углы боковых зеркал покрывали зону видимости внутреннего зеркала. При этом вы не должны видеть боковую поверхность своей машины.

Анастасия Туркова