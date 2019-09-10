«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян

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ГИБДД запретит возить детей выше сорока километров в час. Обсуждения этого возможного нововведения все еще не утихают на российских форумах, сообщает DEITA.RU.

Например, оживленная дискуссия автолюбителей замечена на портале «Автовзгляд». Водители вспоминают основы безопасного вождения и делают прогнозы, во что превратятся дороги страны, если инициатива все-таки будет принята.

«Если автомобили с детьми будут двигаться с меньшей скоростью, чем основной поток, то аварийность только возрастёт, так как это вынудит всех остальных идти на обгон - опасный маневр, связанный с выездом на встречную», «Это значит ставить под удар их безопасность. Ведь самая безопасная скорость - скорость потока. Те, кто едет значительно медленнее, рискуют получить удар в «зад» от какого-нибудь лихача. А на задних сиденьях обычно дети и сидят. В ГИБДД забыли основы БДД? Тогда зачем нам такая ГИБДД?! Только бюджет пополнять и гораздо!», - высказываются пользователи.

«Пора переименовывать ГИБДД в ГИЗДД – Госинспекция по затруднению дорожного движения», - резюмировал участник обсуждения.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции придумали новый способ заставить водителей не превышать скоростной режим на дорогах. Один из сотрудников ГИБДД предложил ввести ограничение скорости на двадцать километров в час для всех водителей, в салоне авто которых находятся несовершеннолетние. Таким образом максимально разрешенная скорость движения среднестатистических семей в городе опустится до сорока километров в час.

Екатерина Цой

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