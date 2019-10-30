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Зачем раздавать бесплатно лекарства, объяснили экономисты

лекарства, таблетки, здравоохранение, здоровье

В России выступили с идеей, чтобы все лекарства по рецепту выдавать бесплатно, сообщает DEITA.RU.

В своей статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС», руководитель НИФИ Минфина Владимир Назаров и специалист Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев отмечаются, что для этого потребуется еще 430 миллиардов рублей.

Кроме того, инициаторы идеи уверяют, что во всех цивилизованных странах обеспечение рецептурными препаратами гарантируется государством. Однако в России на сегодняшний день такой практики нет. В некоторых случаях люди, проходящие амбулаторное лечение, могут получить бесплатные лекарства. Однако эта возможность есть только у льготников, большинство граждан приобретают рецептурные лекарства за свой счет.

Как пишут «Ведомости», некоторые россияне пытаются обойтись без лекарств, а в результате их здоровье еще больше ухудшается и они попадают в больницу. Поставить на ноги такого пациента становится трудно и значительно затратнее для бюджета.

Как отметил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, бывают случаи, что человека специально госпитализируют, чтобы он принимал необходимые препараты. Когда такому больному становится лучше, его выписывают, и он перестает принимать таблетки. В связи с чем может наступить не только рецидив, но и инвалидизация.

Екатерина Брязгунова

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