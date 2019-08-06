Производители размечают спидометр до высоких скоростей даже на дешевых автомобилях. Зачем это делается, сообщает DEITA.RU.

Даже у Лады на спидометре разметка до двухсот километров в час, при максимальной скорости машины в сто восемьдесят. При этом по закону в России максимальная допустимая скорость – сто тридцать км/ч.

Секрет в том, что автомобиль с низкой скоростью покупать не захочется никому: клиентам нравятся мощные машины. Этим пользуются производители, поэтому никто из них не захочет указывать на спидометре допустимый по закону предел.

Может ли в действительности автомобиль ехать на указанной скорости – не так важно, если цель – его продать.

Также разметка зависит и от моторов, которых существует множество. Если купить автомобиль в топовой комплектации, он будет более мощным. В таком случае и спидометр можно будет размечать до двухсот пятидесяти.

Третья причина – удобство автолюбителей. Видеть стрелку, находящуюся в крайнем положении, опасно и не удобно для водителя: ее легко потерять из виду, да и оценить свою скорость адекватно становится сложней.

Анастасия Туркова