Зачем Владивостоку новый аэропорт для мэра

Предпоследний мэр Владивостока Виталий Веркеенко успел запомниться горожанам, как натура пылкая и увлекающаяся. К сожалению, многие грандиозные планы и проекты, которые озвучивал бизнесмен, а затем градоначальник, увы, не всегда пока доводились до логического конца. Можно вспомнить и "резиденцию бога Нептуна", и прорывную идею автоаукционов в Приморье, и электромобили «Прометей» каждому приморцу. Однако по факту пока построили лишь "Приморское кольцо" – то ли торгово-развлекательный, то ли культурно-развлекательный центр, с трассой для гонок, магазинами, списанными в утиль самолетами и шашлыками. На чиновничьем поприще нельзя не вспомнить общественный туалет Виталия Веркеенко за 12 млн, который при мэре успели не то спроектировать, не то даже построить! Жаль одного, скор был Виталий Васильевич на великие решения, да вот правил недолго….



С глубочайшим уважением к Владивостоку и его бывшему мэру можно сказать – свой Веркеенко с гигантскими проектами должен быть в каждом уважающем себя губернском городе. К сожалению, сейчас складывается впечатление, что и бизнес империя экс-мэра переживает не лучшие дни – анонсированные инновационные проекты типа электромобилей, сборки китайских грузовиков и утилизации автомашин как-то ушли в тень, а наиболее маржинальные активы вроде магазинов по продаже авто перешли под контроль третьих лиц - в июне "Сумотори" продала свои автомобильные активы, оставшись миноритарным акционером. Как ни странно, расцвет предпринимательской деятельности экс-мэра совпал с депутатством отца, Василия Ивановича Веркеенко, 8 лет пробывшего народным избранником в Думе Артемовского городского округа.

Но не суть. Развернуться по полной кипучей, хоть и спорной деятельности сына на посту градоначальника могла помешать смена власти. Губернатором региона стал Кожемяко, а Веркеенко снова стал бизнесменом.

И с ходу взял быка за рога. Основатель и бенефициар группы компаний "Сумотори" объявил о планах строительства второго аэропорта во Владивостоке, рядом с уже функционирующим международным. На месте старого терминала Б.

Виталий Веркеенко никогда не разменивался на мелкие проекты. На самом деле, аэропорт - инвестиция не простая, и рождается не из чьей-то головы, а исходя из логистических потребностей страны и региона. Вложения здесь большие и необходимы гарантии пассажиро- и грузопотока.

Однако проблемы аэропорта Владивосток кроются не в отсутствии очередного сарая, простите, терминала, куда будут сгонять прилетевших пассажиров.

Все несколько глубже. Обращение с предложением включить объекты международного аэропорта Владивосток в госпрограмму «Развитие транспортной системы России» направил еще тогдашний глава Приморья Андрей Тарасенко в Правительство РФ.

На аэродроме Кневичи, где базируется международный аэропорт Владивосток, есть две взлетно-посадочные полосы. Одна из них – действующая – построена в 2011 году в преддверие саммита АТЭС во Владивостоке. Тогда протяженность полосы была увеличена до 3,5 километров, что позволило принимать все типы воздушных судов. Плановый срок ее капитального ремонта наступит в 2022 году. Ремонт займет от 1 до 1,5 лет, и на этот период аэропорт не сможет принимать воздушные суда.

Вторая полоса построена еще в 1985 году и закрыта для эксплуатации по техническому состоянию в 2012 году. Андрей Тарасенко просил провести реконструкцию второй полосы с 2019 по 2022 годы «в целях исключения закрытия международного аэропорта».

Так что тут одним терминалом от Веркеенко не обойдешься.

В экспертных кругах региона вполне серьезно даже начали обсуждать, что новый проект Веркеенко якобы рассчитан под активизировавшегося на Дальнем Востоке Геннадия Тимченко, у которого здесь мощный рыбный бизнес и планируется строительство нового рыбоперерабатывающего завода. Но под рыбные поставки аэропорты не строятся, если только вы не торгуете черной икрой.

На фоне уже обозначенных проблем едва ли можно сказать, что потребность в новом терминале действительно существует. Однако, чего уж там, Владивосток гигантскими долгостроями не удивить, достаточно вспомнить Hyatt, куда были слиты бюджетные миллиарды.

Можно предположить, что проект нового терминала рассчитан под южнокорейских туристов, поток которых пока растет в Приморье, однако и это не особо долгосрочная перспектива – корейский рынок может скоро насытиться приморским тур предложением, а с учетом того, что туристические споты по обслуживанию граждан Кореи во Владивостоке все активнее приобретают граждане той же самой Кореи, можно ожидать, что скоро соотечественники и их российские партнеры настолько взвинтят цены для азиатских гостей, что ездить в дальневосточную столицу, чтобы выпить, поесть и пообщаться с белыми женщинами станет просто невыгодно.

С другой стороны, тот же терминал Б – пример актива, с которым нечего делать, Веркеенко так и не смог продать его, хотя и выставил его на продажу на популярной владивостоксой интернет-барахолке, как дачу или загородный домик, может приглянется кому.

Однако аэропорт, видимо, не продался, но появилась идея нового терминала. Говорят, о наличии в проекте неких японских инвесторов – но пока неофициально, мол, могут быть какие-то японцы, потому как Веркеенко, он же с японцами работает.

Однако пока что из анонсированных Веркеенко совместных проектов с японским капиталом, типа того же «Прометея» с его электромобилями или «Терминатора» с переработкой старых авто, или гостиницы в ТОР «Надеждинская» не завершен ни один. Даже Примринг остался без франшизы и гонок D1. А значит, чтобы привлечь новых инвесторов в очередной проект, надо им пообещать что-нибудь не меньше, чем поддержка в Курильском вопросе. Веркеенко, конечно, член "Единой России", даже политик, но тут явно не совсем его уровень. Все вышеизложенное, конечно, не более чем полет фантазии, однако и в действительности привлечение инвесторов в такой проект – задача не самая благодарная, а их наличие само по себе ничего не гарантирует…

Михаил Светлов