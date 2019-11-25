Зачетный вылет Приморья: названы размеры вкладов россиян

Размеры вкладов россиян постепенно увеличиваются. На данный момент в среднем у каждого гражданина на депозите находится 200 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным Банка России, на сегодняшний день россияне хранят в банках 29,4 триллиона рублей. При этом еще четыре года назад, в 2015-м, эта сумма едва ли превышала 20 триллионов.

Если сделать перерасчет на всех россиян, то получается, что в среднем у каждого на счету около 200 тысяч рублей. Однако статистика, как известно, очень далека от реальности. Невероятно богатые москвичи держат в банках порядка 800 тысяч каждый, жители культурной столице в два раза беднее —в среднем они являются обладателями вкладов на сумму 420 тысяч рублей.

Стоит отметить, что на лидирующих позициях по депозитам также находятся жители Камчатки, Колымы, Чукотки, Сахалина, Мурманской, Московской и Тюменской областей. Во всех указанных регионах средний вклад немного превышает общероссийский и составляет 217 тысяч рублей.

Что касается Приморского края, то он не вошел в топ-10 регионов, а занял 11-ю позицию. Так, в среднем у каждого приморца на счету 188 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова