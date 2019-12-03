Задача расселения из аварийного жилфонда активно решается на Сахалине

Проблема ветхого и аварийного жилья актуальна во многих регионах страны. Власти Сахалинской области стараются качественно и как можно быстрее реализовывать поставленные задачи в регионе, сообщает DEITA.RU.

Решения, принятые благодаря ВЭФ

В сентябре текущего года во время Восточного экономического форума губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ, благодаря которому получится ускорить работу по расселению людей из аварийного жилья в регионе. На данные цели будет выделено чуть менее одного миллиарда рублей.

Средства от Фонда будут направлены на устранение жилищного фонда, получившего статус аварийного на 1 января 2017 года. Финансирование поступит в Анивский, Невельский, Тымовский, Углегорский, Долинский, Холмский, Поронайский, Северо-Курильский, Южно-Курильский, Томаринский, Корсаковский городские округа и Южно-Сахалинск. Программа предполагает два этапа длительностью год каждая, первый из которых стартует уже в 2020 году. В планах за оба этапа расселить более тысячи двухсот человек из 24,7 тысяч кв. метров жилья в аварийном состоянии.

Охинский район – отдельная задача для сахалинского правительства. Мощное землетрясение, которое принесло на остров разрушения, произошло ещё в середине девяностых годов. Проблема сдвинулась с места только в 2017 году, когда из трёхсот тысяч квадратных метров аварийного жилья расселено было 128 тысяч. В связи с чем губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился к президенту России Владимиру Путину во время Госсовета на юбилейном, пятом Восточном Экономическом форуме. После обращения Владимир Путин дал поручение – до первого декабря представить программу по расселению проблемных домов. По данным на 2 декабря текущего года, Минтруд одобрил программу. Для расселения будет выделено более 15 млрд рублей, более трети этой суммы поступит из федерального бюджета.

Поэтапное решение поставленных задач

Валерий Лимаренко стал инициатором увеличения финансирования программы по расселению из аварийного и признанного непригодным для проживания жилья в текущем году. Средства в размере более четырёх миллиардов рублей были выделены из бюджета Сахалинской области на реализацию проекта.

Большая часть финансирования будет направлена для приобретения жилья у застройщиков. Для возведения нового жилфонда направлено 800 млн. рублей, 31 миллион понадобится для капитального ремонта пустующего муниципального жилищного фонда. Кроме того, за сто миллионов рублей будут выкуплены аварийные дома у собственников жилья.

По инициативе Валерия Лимаренко строительство жилья запланировано в том числе на территориях в размере тридцати гектаров, которые перейдут под юрисдикцию областной власти от Министерства обороны России.

Так, в Южно-Сахалинске появится два новых жилых комплекса. Строительство будет организовано на юге столицы Сахалина. В конце октября текущего года губернатор встретился с Сергеем Надсадиным, мэром Южно-Сахалинска. Политики обсудили возможности строительства. Валерий Лимаренко посетил территории, запланированные для возведения новых домов. На участках «Поле чудес» и «Гарант» будет возведено триста тысяч квадратных метров нового жилья. По окончании строительства на одном из участков появятся современные многоквартирные высотки, на другом запланировано малоэтажное строительство.

Стройка не ограничится возведением лишь жилого фонда – на территории появятся учреждения образования, спорткомплексы, торговые центры, а также велосипедные дорожки и «паркинг» для такого двухколёсного транспорта.

На Сахалине отмечается значительный прорыв в сфере строительства. Для сравнения первого полугодия текущего года с аналогичным периодом прошлого года – разница в показателях введённого в эксплуатацию жилья составляет более сорока тысяч квадратных метров. В 2019 году на Сахалине было возведено свыше 140 тысяч квадратных метров.

В 2020 году планируется возвести более четырёхсот тысяч квадратных метров, в последующие годы планируется строить по полмиллиона «квадратов». К слову, в 2018 году было возведено 260 тыс. кв. метров жилья. Правительство Сахалинской области рассчитывает, что к 2026 году проблема с аварийным жильём будет полностью устранена.

Софья Корф