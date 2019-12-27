«Задарма хлеб едят»: заключенных предложили отправить на пашни

Владимир Жириновский придумал, как поднять сельское хозяйство в России. Глава партии ЛДПР предложил отправить колонии-поселения в сельхозрегионы, сообщает DEITA.RU.

Эпатажный политик представил президенту свою сельскохозяйственную реформу в ходе заседания Госсовета на тему повышения эффективности сельхозпроизводства и развития социальной инфраструктуры в глубинке России, состоявшегося накануне, 26 декабря. По мнению Жириновского, селяне живут плохо из-за плохих чиновников, не понимающих специфики сферы. Поэтому в села нужно отправить…нет, не чиновников, а заключенных: «Чего задарма хлеб едят».

«Давайте колонии-поселения бросим в те сельхозрегионы, где не хватает населения? Что они сидят задарма хлеб едят. Там жена приедет, дети, он там освоится и останется, будет жить, а мы его держим взаперти и кормим его, когда он может хорошо работать», - заявил он.

Кроме того, для решения демографических проблемам нужно туда же «бросить» староверов с протестантами и баптистами. Тогда одни будут хорошо работать, только чтобы кормили и обратно в тюрьму не посадили, а вторые - наведут порядок в глубинке и научат местных жителей работать.

Отметим, что в колониях-поселениях по всей России находится примерно 27 тысяч человек, из которых работают только 20,5 тысяч осуждённых.

Также Жириновский раскритиковал требования регионов увеличить госфинансирование на местные программы по «увеличению кадрового потенциала» на селе. И действительно, о каком потенциале можно говорить, если люди бегут из деревень, а тех, кто реально ратует за сельскохозяйственное будущее России, банально не пускают на рынок?

По словам Жириновского, чтобы наглядно увидеть сложившуюся ситуацию с продуктовым обеспечением населения и государственной «поддержкой» аграриев, далеко ходить не надо - достаточно заглянуть на рынок в своем городе. В качестве примера был приведен столичный Дорогомиловский рынок, где «балом» заправляют «южане и перекупщики», а русские либо «какой-то тамбовский чай» продают, либо работают в качестве дежурных.

«Давайте жесткий регламент: 20 процентов – местным сельхозпроизводителям», - предложил Жириновский заметив, что губернаторам Владимирской области и Хабаровского края (которые по чистой случайности являются представителями партии ЛДПР, точно) удалось выгнать «пришельцев» с местных ярмарок по принципу «только местные производители имеют право продавать на местных торговых площадках».

Также в своем спиче политик пожаловался на ежегодный захват рынков страны «нитратными арбузами» и предложил создать специальное ведомство, чья деятельность будет направлена на уничтожение «отправленной продукции» т.к. эти овощи и фрукты не годятся даже на корм домашнему скоту - пара «нитратных завтраков» и будущее мясо тоже станет ядовитым. Глава ЛДПР уверен - это поможет не только «поднять» сельское хозяйство России «с колен», но решит проблему с заболеваниями ЖКТ россиян.

В целом всю речь Жириновского красной нитью пронизывал призыв к возвращению крестьянства в стране. Тому самому, дореволюционному.

«Дайте полную реабилитацию кулачеству, но в современном виде», - декламировал политик, утверждая, что десяток «бесплатных рабочих» или выходцев из Азии «за копейки», наделы и «подъемные» в виде зерна и техники точно вернет народу любовь к работам на земле.

«Обманываем крестьян 102 года. Внаглую обманываем», - заявил на всю страну Жириновский

Екатерина Цой