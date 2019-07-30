Причины задержания высокопоставленного правоохранителя пока не уточняются, сообщает DEITA.RU со ссылкой на российские СМИ.

Собственные источники сразу нескольких крупных российских СМИ передают информацию о задержании руководителя Управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева.

По предварительным данным, он был задержан 29 июля сотрудниками ФСБ и Шестого ГСУ Следкома России из Хабаровска.

По всё ещё неподтвержденной информации, в кабинете Андрея Миляева прошли обыски. Подробности происшедшего пока не сообщаются, но, судя по размаху и должности задержанного, дело обещает быть громким.



По неподтверждённым данным, Миляев пока находится в статусе подозреваемого, но уже сегодня ему предъявят обвинение.

В своей последней должности он находился с 29 июля 2013 года.

Дмитрий Шевченко