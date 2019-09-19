Задержан замглавы департамента Минкультуры

В Москве прошли массовые задержания сотрудников Минкультуры РФ и представителей бизнеса, сообщает DEITA.RU.

Согласно источнику из силовых структур, по подозрению в «крупных» мошеннических действиях полицейские задержали замдиректора департамента по госохране культурного наследия Минкульта Павла Мосолова, бывшего руководителя ведомства Владимира Цветнова, а также предпринимателей Магдеева и Семикова. Указанные россияне подозреваются в преступном сговоре и, как следствие, хищении государственных денег в особо крупном размере.

По информации ТАСС, московский следственный комитет уже выдвинул фигурантам дела официальное обвинение в хищении двадцати миллионов рублей из бюджета ведомства, которые должны были пойти на ремонтные работы в Соловецком монастыре.

Из четырех подозреваемых под арест попал лишь Владимир Цветнов, который по решению Басманного суда останется под следствием до двенадцатого ноября в связи с наличием «влиятельных связей» бывшего чиновника. В ходе ареста у Цветнова были изъяты двадцать пять миллионов рублей и дорогие ювелирные украшения неустановленного происхождения.

Защита задержанных планирует опротестовать следственные действия в отношении чиновников. Фигуранты дело вверенную им вину отрицают.

Екатерина Цой