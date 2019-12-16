Задержание пьяного полицейского: накажут всех

Полицейские в Ханты-Мансийском округе проводят проверку по видеозаписи, на которой стражи порядка в Сургуте проводят задержание пьяного водителя, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся информации, нетрезвый мужчина за рулем якобы представился начальником отдела по борьбе с преступлениями в сфере экономики.

Ролик был опубликован в соцсетях накануне. Судя по кадрам, полицейские вынуждены силой надевать на гражданина наручники, так как он не подчиняется выставленным требованиям.

В местном управлении МВД подчеркнули, что проводится проверка. Если информация найдет подтверждение, что мужчина, представившийся руководителем, потеряет свой пост, кроме того, понесет наказание, предусмотренное законом.

Его руководители также будут наказаны.

Екатерина Брязгунова