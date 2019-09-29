Задержание с кокаином прояснила известная актриса

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Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева уверяет поклонников и общественность, что находится дома с детьми. Таким заявлением она опровергла информацию о том, что была задержана полицейскими, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.
Также Бочкарева отметила, что ей очень интересно, кто и с какой целью распускает подобные слухи. Впрочем, пояснила она, ничего удивительно нет: такие вбросы делаются исключительно ради хайпа.
Ранее прошла информация о том, что якобы актриса была задержана в Москве. У нее в нижнем белье нашли наркотики. При обыске дома никаких запрещенных препаратов не нашли.
Стоит отметить, различные неприятные истории с актрисами происходят регулярно. О них всех российские СМИ стараются написать побольше, ведь на имени популярной звезды, действительно, можно хайпнуть. Сегодня, пожалуй, только ленивый не написал о опасном заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы лечится в московской клинике от четвертой стадии рака.
Екатерина Брязгунова