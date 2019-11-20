Новости
Задержаны молодожены, стрелявшие возле ЗАГСа
20 Ноябрь 2019, 18:00
«Смех и грех» - маленькие машины кружат в ледяной ловушке
20 Ноябрь 2019, 17:40
Грипп идет на регион
20 Ноябрь 2019, 17:20
Новогоднюю сказку репетируют в театре кукол
20 Ноябрь 2019, 17:05
Ветеранам ответили на актуальные вопросы
20 Ноябрь 2019, 17:02
Ночных дебоширов могут наказать штрафом
20 Ноябрь 2019, 17:00
Доверительная беседа об экстремизме и наркотиках прошла в школе Артема
20 Ноябрь 2019, 16:59
В Артеме завершается ремонт дорог по проекту БКАД
20 Ноябрь 2019, 16:56
Задержаны молодожены, стрелявшие возле ЗАГСа
Полиция задержала молодую пару, которая устроила стрельбу возле ЗАГСа сразу после бракосочетания, сообщает DEITA.RU.
Об инциденте полиция узнала из социальных сетей, где видео получило широкий резонанс. По видео установили и личность молодых – оба жители Владивостока, мужу – 24 года, его супруге – 22.
Обоих задержали. Молодой человек рассказал полиции, что взял охолощенный автомат и пистолет ровно накануне свадьбы – в аренду. После росписи новобрачные и их друзья несколько раз выстрелили в воздух.
Полиция возбудила уголовное дело за хулиганство с применением оружия.
Теперь новоиспеченным супругам грозят серьезные санкции - 500 тысяч рублей или до пяти лет тюрьмы. Вместе с тем, житель приморской столицы выразил свое раскаяние и публично извинился перед горожанами.
Александра Маслова