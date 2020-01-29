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Задержаны полицейские по делу Голунова
В Москве задержаны полицейские, выступавшие исполнителями по делу журналиста Ивана Голунова, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.
Несколько бывших полицейских, работавших в Западном административном округе Москвы, задержаны по делу корреспондента «Медуза» Ивана Голунова. Они проходят подозреваемыми по фальсификации уголовного преследования в отношении журналиста.
Полицейские доставлены в следственный комитет для допросов.
Эту информацию подтверждает сам Иван Голунов, признанный потерпевшим по данному делу. Напомним, 6 июня Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков.
Коллеги журналиста и общественность посчитали это местью за громкие расследования - при аресте совершены многочисленные нарушения, с Голунова сняли вину.
Впоследствии глава УМВД Колокольцев ходатайствовал у президента Путина об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Москвы генерала Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.
Оба были уволены, однако до сегодняшнего дня непосредственных исполнителей задержания и нарушений выявить и арестовать не удавалось.
Василий Кучин