Задержаны полицейские по делу Голунова

В Москве задержаны полицейские, выступавшие исполнителями по делу журналиста Ивана Голунова, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Несколько бывших полицейских, работавших в Западном административном округе Москвы, задержаны по делу корреспондента «Медуза» Ивана Голунова. Они проходят подозреваемыми по фальсификации уголовного преследования в отношении журналиста.

Полицейские доставлены в следственный комитет для допросов.

Эту информацию подтверждает сам Иван Голунов, признанный потерпевшим по данному делу. Напомним, 6 июня Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков.

Коллеги журналиста и общественность посчитали это местью за громкие расследования - при аресте совершены многочисленные нарушения, с Голунова сняли вину.

Впоследствии глава УМВД Колокольцев ходатайствовал у президента Путина об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Москвы генерала Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.

Оба были уволены, однако до сегодняшнего дня непосредственных исполнителей задержания и нарушений выявить и арестовать не удавалось.

Василий Кучин