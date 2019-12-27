Задолжал – не плати: новый закон защитит должников по ЖКХ

Новый законопроект защитит россиян от коллекторов. Депутаты Госдумы разрабатывают инициативу, которая защитит права должников по «коммуналке» от вмешательства в частную жизнь со стороны управляющих компаний и других коммунальных организаций, сообщает DEITA.RU.

Автором инициативы является депутат Наталья Костенко. По ее словам, цель законопроекта – включить неплательщиков по ЖКХ к числу тех, на кого распространяется закон о защите интересов и прав неплательщиков в случае взыскания долгов.

Костенко заметила, что несмотря на введенный с июня текущего года запрет на взыскивание «коммунальных» долгов с россиян коллекторами, случаи нарушения прав граждан все равно имеют место быть, только теперь со стороны коммунальных организаций – УК, ТСЖ, ЖК и тому подобных. Депутат заметила, что способы долговых истребований «коммунальщиков» мало отличаются от коллекторских – круглосуточные звонки, угрозы, голосовые сообщения в мессенджеры должников.

Депутат не отрицает, что вовремя уплачивать счета по ЖКХ – прямая обязанность каждого россиянина, пользующегося благами цивилизации, но прежде чем «нападать» на гражданина с требованием немедленно погасить долг, «коммунальщики» должны убедиться, что причина задолженности действительно является неуважительной.

«Нужно срочно законодательно установить новый цивилизованных порядок взыскание долгов по ЖКХ с россиян», - отметила депутат.

На данный момент законопроект рассматривается членами координационного совета Госдумы.

Екатерина Цой