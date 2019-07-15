Более 450 млн рублей задолжало ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») за потребленные энергоресурсы. Структура, учрежденная Министерством обороны Российской Федерации, с целью содержания объектов военной и социальной сферы и предоставления коммунальных услуг вооруженным силам РФ, копила долги перед ПАО «ДЭК» с ноября 2018 г. Энергетики не раз обращались к руководству военной структуры за урегулированием задолженности, но гарантии оплат не были предоставлены, поэтому они вынуждены взыскивать сумму основного долга за поставленные энергоресурсы в судебном порядке.

На рассмотрении в арбитражных судах Дальневосточного федерального округа уже находятся исковые заявления энергокомпании к ФГБУ «ЦЖКУ» на общую сумму 27,4 млн руб., включающие пени и госпошлины в объеме 6 млн руб. Три исполнительных листа на общую сумму 23,4 млн руб., направлены в Управление федерального казначейства г. Москва для исполнения в соответствии с порядком, установленным Бюджетным кодексом РФ. Кроме того, на принудительном исполнении находятся исполнительные документы на 13 млн руб. пеней и госпошлины.

Если ФГБУ «ЦЖКУ» до конца июля не начнет рассчитываться с ПАО «ДЭК», энергетики будут вынуждены усилить судебно-исковую работу. Уже сейчас юристы энергокомпании готовят исковые заявления для взыскания накопленной задолженности в арбитражных судах ДВФО. Также к взысканию будут предъявлены пени, в качестве штрафных санкций за просрочку платежей. Для получения денежных средств за отпущенные ресурсы энергетики намерены применять и другие меры, предусмотренные действующим законодательством, вплоть до ограничительных санкций.

Дальнейшее увеличение дебиторской задолженности ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» может негативно повлиять в целом на Дальневосточную энергосистему во время подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Долги, исчисляемые сотнями миллионов рублей, приводят к нехватке оборотных средств и затрудняют расчёты с сетевыми и генерирующими предприятиями. Им в свою очередь денежные средства необходимы для замены, ремонта и поддержания работы энергообъектов и сетевого хозяйства всего региона.