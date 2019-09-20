«Задыхаемся от миазмов» — приморский город погряз в мусоре

Приморский город Находка окончательно погряз в мусоре, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказала местная жительница Наталья, прислав шокирующие фотографии на WhatsApp редакции.

По словам женщины, в Находке совершенно не работает муниципальная организация «Чистый город». От неё осталось только название, город погряз в мусоре. «Я живу на улице Михайловской в 99-м доме. Мусор не вывозился уже неделю! А если учесть, что мусорные баки стоят практически в лёгком доступе для проезжающих машин, то сбрасывают мусор все кому не лень. На нашу помойку специально приезжают грузовики, чтобы скидывать всевозможный строительный мусор и различные коробки из магазинов, а ещё рядом с нами частный сектор», — жалуется Наталья.

Она отмечает, что из-за сложившейся ситуации фактически невозможно дышать. «Просто задыхаемся от всех этих миазмов и антисанитарии», — уверяет Наталья, которой остается задаваться только одним вопросом: «За что мы платим деньги?».

Справедливости ради добавим, что подобная ситуация сложилась не только в Находке. На улице Кутузова во Владивостоке также мусор вывозится не регулярно. «Ну как не регулярно, — разводит руками Жанна. — У нас рядом рынок на остановке, оттуда коммерсанты привозят мусор, и возле помойки образуется еще одна стихийная свалка. Недавно там образовалась еще одна свалка. На этот раз через дорогу неизвестные сгрузили кучу автомобильных шин», — рассказывает женщина. Также она добавила, что напротив детский сад, и всем этим дышат дети.

Екатерина Брязгунова