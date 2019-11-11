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Загадочное ДТП: перевернутый автомобиль без водителя нашли на важной трассе

Дтп п

Автомобиль перевернулся в районе села Бровничи Партизанского района. Очевидцы уверяют, что в салоне авто никого нет, сообщает DEITA.RU.

Информация о ДТП размещена в паблике dps_vl. Автор поста отмечает, что, скорее всего, водитель «поймал бровку», не смог вырулить и ушел в кювет через встречную полосу.

Комментаторы, в свою очередь, утверждают, что на этом месте ранее произошло ДТП, и машины просто не смогли разъехаться.

Отсутствие на месте водителя стало поводом для шуток пользователей. «Его, видимо, медведь вытащил, или тигр», - говорят один из комментаторов.

На данный момент о причинах ДТП и состоянии водителя не сообщается.

Напомним, ранее DEITA.RU. писала о массовой аварии во Владивостоке, в результате которой пострадали четыре автомобиля. Утром воскресенья в районе улицы Ладыгина к аварии «присоединилось» сразу четыре авто. Обошлось без жертв.

 

Александра Маслова

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