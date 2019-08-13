Трехпалубный теплоход загорелся, находясь в затоне, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Сибирский в Нижегородской области.

Информация о появлении огня была получена в 11.40 по местному времени. Судно находится в Сибирском затоне неподалеку от города Бор. На данный момент известно, что возгорание занимает пятьдесят квадратных метров.

Судно "Святая Русь", на котором появилось возгорание, не эксплуатируется с прошлого года. На нем не было людей, когда оно загорелось.

Анастасия Туркова