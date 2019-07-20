МВД России предложило утвердить перечни оснований признания заграничного паспорта недействительным, сообщает DEITA.RU.

Документ уже размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас выезд из России и въезд в нашу страну россияне осуществляют по действительным заграничным паспортам, в том числе содержащим электронный носитель информации.

При этом в Федеральном законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». отсутствует исчерпывающий перечень оснований признания заграничных паспортов недействительными.

Документом предлагается закрепить на законодательном уровне исчерпывающие перечни оснований признания заграничного паспорта недействительным и недействительности заграничного паспорта в таких случаях, как его утрата, порча, выход из гражданства Российской Федерации, его выдача на основании недостоверных сведений, перемена персональных данных, непригодность для дальнейшего использования вследствие износа и (или) повреждения, в связи со смертью и т.д., а также предоставить федеральным органам исполнительной власти, оформляющими и выдающими паспорта, полномочия по определению порядка признания паспортов недействительными.

В случае принятия уполномоченными органами или организациями решения о временном ограничении права гражданина на выезд из Российской Федерации, на такие органы (организации) предлагается возложить обязанности уведомить в письменной форме данное лицо. Потому как в настоящее время гражданин может об этом узнать только в момент оформления ему заграничного паспорта, и в случае ограничения его права на выезд при пересечении государственной границы.

Дмитрий Санников

