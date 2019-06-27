Концентрация токсинов в озере достигла максимального значения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Учёные бьют тревогу: очень скоро вода в Байкале может перестать быть пригодной для питья. Всему виной загрязнение озера и нарушение санитарных норм.

Об этом заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов. По его словам, исходя из числа бактерий и токсинов, которые они производят, воду из Байкала пить не рекомендуется.

В качестве одного из самых ярких доказательств ухудшения санитарной обстановки в озере, учёный привёл появление в Байкале водорослей спирогира. Они уничтожают байкальские губки.

Также на состояние озера влияют лесные пожары, а точнее вещество аммоний, которое проникает в Байкал в результате разгула стихии.

Эксперты отмечают, что с 2015 по 2018 год уже было потрачено 8,4 миллиарда рублей на восстановление экосистемы озера, но состояние Байкала так и не улучшилось.

Дмитрий Шевченко