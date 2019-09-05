Социальные сети назвали угрозой миру традиционных средств массовой информации, сообщает DEITA.RU. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сессии «СМИ как мягкая сила мировой экономики».

В ходе дискуссии речь зашла не только о средствах массовой информации, но и о социальных сетях. Как отметила Захарова, Россия активно работает в китайских социальных сетях и для нас это большая возможность доносить информацию. При этом китайская информационная среда открыта и там нет проблем дать интервью, организовать пресс-конференцию, провести мероприятие и пригласить представителей СМИ.

Проблемы есть, если речь завести о другом полушарии планеты. По мнению Захаровой, социальные сети уже стали альтернативой СМИ из западного мекйнстрима. «И тут же все, кто занимался их раскруткой, забили в набат и стали думать, как бы их ограничить и поставить под контроль. Потому что они стали действительно угрожать вот этому самому миру традиционных средств массовой информации, которые являются неотъемлемой частью западного мейнстрима, и угрожать серьезно», - заявила официальный представитель МИД России.

В качестве примера Захарова привела начальную фазу сирийских событий. Тогда переговоры российских дипломатов с американскими коллегами начинались со слов «Все есть в социальных сетях». «И любой свой тезис, который содержал критику в отношении России, американская делегация начинала со слов: «Какие вам еще нужны доказательства, все есть в социальных сетях». Теперь же нам говорят, что социальные сети распространяют фейки, блокируя официальные аккаунты зарегистрированных средств массовой информации», - обратила внимание на политику Запада Мария Захарова.

Ряд российских компаний пытается судиться в США, за то, что их аккаунты, не содержащие ничего запрещенного, были заблокированы. «А ведь это не только имиджевые, но и финансовые потери, потери рекламодателей, нарушение контрактных обязательств», - негодовала Захарова, вступаясь за российские СМИ. По ее словам, все регулирование так называемых свободных западных социальных сетей осуществляется всего в одной стране. «Достучаться же до наших социальных сетей можно», - похвалила дипломат российский сегмент соцсетей. В социальных сетях же западных происходят и вовсе странные вещи, вплоть до возникновения фейковых аккаунтов посольств России, и вопрос блокирования фейков аккаунтов решается неделями и месяцами, а верификации аккаунтов настоящих - годами.

Как считает Захарова, разница между СМИ и соцсетями существенна. При любой технической модернизации традиционных СМИ, там есть правила игры. В социальных же сетях играют без правил, без профессиональной этики. «При этом мы не должны заниматься только критикой, мы должны использовать эту констатацию для защиты информационного пространства», - подчеркнула Мария Захарова.

Дмитрий Санников