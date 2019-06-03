Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение Владимира Познера в базу данных сайта «Миротворец» серьезным вызовом для властей Украины, сообщает DEITA.RU.

Мария Захарова в своем Facebook назвала оба случая вызовом для новой власти Украины, которой придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать».

Накануне украинские националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.

А украинский сайт «Миротворец» добавил Владимира Познера в свою базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины», не простив российскому телеведущему пребывание в Крыму.

Дмитрий Санников