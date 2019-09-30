Захарова опасается вести переговоры с Вашингтоном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в эфире Первого канала, сообщает DEITA.RU.

Как считает Мария Захарова, факт публикации показал, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, это действие США вообще меняет форму отношений между государствами.

«Теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться – опасно», - сказала Мария Захарова.

В начале сентября, на полях Восточного экономического форума, Мария Захарова назвала социальные сети угрозой миру традиционных средств массовой информации. По мнению Захаровой, социальные сети уже стали альтернативой СМИ из западного мекйнстрима. «И тут же все, кто занимался их раскруткой, забили в набат и стали думать, как бы их ограничить и поставить под контроль. Потому что они стали действительно угрожать вот этому самому миру традиционных средств массовой информации, которые являются неотъемлемой частью западного мейнстрима, и угрожать серьезно», - заявила официальный представитель МИД России.

Дмитрий Санников