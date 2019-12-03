Захарова ответила на громкое заявление Зеленского

Представитель Мининостранных дел Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому на провокационное предложение, сообщает DEITA.RU.

Ранее глава Украины предложил сторонникам России покинуть страну. Он заявил, что будет «бороться» за жителей самопровозглашенных республик, и что «каждый гражданин имеет выбор, где проживать, поэтому недовольные могут покинуть Донбасс».

«Это не люди потерялись, а государство! Гарантируйте людям их права, и они сами отыщутся», - заявила в ответ Захарова на своей страничке в социальной сети.

Кроме того, представитель министерства отметила, что власти Украины должны винить в ситуации только себя.

Напомним, что ранее президент Украины выступал с обращением к населению, заявив о том, что правительство государство нашло способ, как в два раза снизить сумму платежей за отопление на территории страны.

Кроме того, в конце ноября президент обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы по передаче военных катеров Крыма Украине, а так же провел разговор о поставках российского газа через территорию соседа.

Отметим, что и ранее глава соседнего государства порой делал провокационные и неоднозначные заявления.

Александра Маслова