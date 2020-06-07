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Захарова ответила на желание японца забрать Курилы

Мария Захарова

Японские требования отдать Курильские острова «не способствуют решению имеющихся вопросов». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, накануне японский политолог и журналист Юкио Касияма опубликовал статью, в которой высказал сожаление, что Токио перестал требовать от Москвы передачи Курильских островов.

Ранее материал Касиямы прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По мнению сенатора, Россия не должна реагировать на его высказывания, поскольку речь идет о позиции частного лица, а не официальных властей страны.

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